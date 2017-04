In 3000 sfilano in corteo Design Pride

MILANO, 6 APR - Oltre 3.000 persone hanno percorso il 5 aprile le strade di Milano unendosi al corteo del Design pride, la street parade dedicata al design promossa dal brand Seletti, dall'associazione non-profit Wunderkammer e da Yoox. La colorata sfilata di carri, striscioni, musica, performance, è partita da Piazza Castello e ha attraversato il distretto delle 5VIE fino ad arrivare in Piazza Affari per un party finale. La Mini d'epoca con il L.O.V.E. di Maurizio Cattelan, divenuta icona del Design Pride, ha aperto il corteo seguita dagli studenti provenienti da varie Università e Scuole di design di tutto il mondo che hanno portato i loro progetti "in spalla": i giovani designer infatti hanno indossato delle "capsule", metaforici scrigni delle loro idee. Il colorato corteo ha anche inaugurato la pagina web designpride.org, un'opportunità per i giovani designer di trasformare le proprie idee in oggetti in vendita su YOOX.