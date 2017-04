Il fratello del Che ospite a Bergamo

MILANO, 6 APR - Juan Martín Guevara, fratello di Ernesto "Che" Guevara, sarà l'ospite d'onore della rassegna bergamasca 'Al cuore dei conflitti', dedicata a storie che raccontano ingiustizie, ribellioni e umanità. La rassegna si svolge a Bergamo dal 25 aprile al 9 maggio, con sei proiezioni di film e l'incontro con Juan Martín Guevara, in programma per il 27 aprile. Juan Martín è il minore dei fratelli Guevara e alla fine degli anni '50, quando il "Che" entrava trionfante a La Habana a Cuba, aveva 15 anni. In Argentina, sotto la dittatura militare, è stato prigioniero politico per quasi dieci anni. Da allora il suo progetto più importante è lo studio del pensiero del "Che" e la riattualizzazione della sua figura. Ha scritto il libro 'Mon frère, le Che' con la giornalista francese Armelle Vincent. "Molte delle cose per cui il Che ha combattuto non sono state ancora realizzate - ha detto - è per questo che i giovani continuano ad adottarlo: sentono forte e urgente il suo esempio, il suo insegnamento teorico e di vita".