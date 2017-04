Apre il parco divertimenti Ferrari

TARRAGONA, 6 APR - L'inconfondibile rombo del motore Ferrari ha tuonato nel cielo di Tarragona, in Spagna, insieme a fuochi d'artificio, musica e ballerini sotto una 'pioggia' di coriandoli gialli e rossi. E' così che e' stato inaugurato il Ferrari Land, il primo parco divertimenti in Europa targato dal cavallino rampante. Il taglio del nastro e' stato fatto da Piero Ferrari, figlio di Enzo, e dal presidente del PortAventura World, Arturo Mas Sardá. Ferrari Land sorge all'interno del PortAventura World Parks & Resort diventando così il suo terzo parco tematico, questa volta dedicato interamente alle rosse di Maranello. Il parco apre al pubblico venerdì 7 aprile con l'avvio della nuova stagione. Ferrari Land si estende su una superficie di 70 mila metri quadrati e conta 11 attrazioni per tutta la famiglia. Gli amanti della velocità non saranno delusi dal Red Force: l'acceleratore verticale più alto e veloce d'Europa in grado di raggiungere i 180 Km orari in soli 5 secondi e toccare le vetta di 112 metri di altezza.