Ilaria Porceddu, torno senza paura

ROMA, 6 APR - Il suo ultimo lavoro, In equilibrio, è uscito 4 anni fa. Un'eternità nel mercato discografico di oggi, che però non spaventa Ilaria Porceddu, cantautrice sarda che si è fatta conoscere dal grande pubblico durante la prima edizione di X Factor nel 2008 e ora torna con l'album di inediti Di questo parlo io, in uscita il 7 aprile (LineaDue/Pirames International). "Non mi fa paura il tempo, né essere dimenticata. Riparto da qui, da una nuova me stessa, più matura e indipendente. Ho avuto bisogno di fare ordine e capire come tornare. Soprattutto con qualcosa da dire, perché altrimenti, come diceva De Andrè, meglio il silenzio di parole insensate. E sono molto contenta: il disco è una rinascita, come tutta la mia vita". Di questo parlo io, un album elegante, sussurrato, dolce, è prodotto da Francesco Gazzè, fratello di Max, che duetta con Ilaria nel brano Tu non hai capito. "Il mio percorso è fatto di incontri e con loro c'è stima", aggiunge la giovane che ha scelto anche di cantare due canzoni in sardo.