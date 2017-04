Sergio Romano ai ragazzi, occhio a Trump

GENOVA, 6 APR - "Trump è un isolazionista, ad esempio sulla Nato. Consiglio a voi ragazzi di tenerlo d'occhio, di cercate di capire cosa sta succedendo negli Stati Uniti che attraversano una fase fondamentale: quello che accadrà avrà ripercussioni sulla vostra vita e quella dei vostri figli". Con queste parole, Sergio Romano ha salutato i ragazzi delle scuole a Genova durante l'incontro che ha aperto a Palazzo Ducale l'ottava edizione del festival "La Storia in Piazza" dedicata al tema "Imperi". A partire dalla rivoluzione di ottobre del 1917, da Lenin a Putin, dalla Guerra Fredda a Trump, Romano, come storico ed ex ambasciatore, ha ripercorso gli ultimi cento anni di ascesa e declino degli imperi nel mondo. La sezione per le scuole è particolarmente ricca. Il 7 aprile a Palazzo Ducale, tra gli altri è atteso Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, che spiegherà ai giovani gli imperi della finanza globale.