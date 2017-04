Mario Venuti, album orgogliosamente pop

ROMA, 6 APR - "C'è una definizione che mi piace per questo mio nuovo lavoro: un disco orgogliosamente pop. Leggero, ma non frivolo". Mario Venuti descrive così Motore di Vita, il nuovo album di inediti che esce domani, 7 aprile (Microclima-Puntoeacapo/Believe Digital) ed è stato anticipato dal singolo Caduto dalle Stelle, scritto dallo stesso Venuti insieme a Kaballà, per una una collaborazione che si rinnova di album in album. "Lavoriamo insieme da tempo. E' come se avessi sempre bisogno di qualcuno che mi tenga per mano nell'atto creativo. Vivo una sorta di pigrizia creativa, anzi di pigrizia e basta", scherza il cantautore siciliano, che ha dato alle stampe un album dalle sonorità allegre, solari, festaiole. "Esprimo un rinnovato gusto per la vita, attraverso la riscoperta del valore delle cose più semplici. In Motore di vita c'è una ritrovata dimensione sensuale e terrena, dopo che in Il Tramonto dell'Occidente mi ero dedicato soprattutto a temi sociologici". Dall'11 aprile Venuti presenterà il disco dal vivo.