Da Garrone a Sollima la nuova Rai Cinema

ROMA, 5 APR - Dal nuovo progetto di Matteo Garrone - un western urbano e contemporaneo ispirato alla violenza choc del caso del 'Canaro' 30 anni fa a Roma - alle trasferte americane di Paolo Virzì (The Leisure Seeker con Helen Mirren e Donald Sutherland, forse a Cannes) e Stefano Sollima (Soldado con Benicio Del Toro e Josh Brolin nella saga El Sicario, di cui sono state mostrate le prime impressionanti immagini): la line up produttiva di Rai Cinema, presentata dall'ad Paolo Del Brocco, comprende una grande varietà di titoli e di autori con "la missione principale di rinnovare il linguaggio e i generi". 372 film realizzati dal 2010 al 2016 di cui 182 opere prime e seconde per un investimento di circa 380 milioni di euro più i quasi 300 titoli di cinema del reale. Innumerevoli premi, inclusi 17 David di Donatello pochi giorni fa. Annunciati i nuovi film dei Taviani, Bellocchio, Luchetti, Martone, Avati e poi la coproduzione dei film di Konchalovski (su Michelangelo), Polanski, Spielberg, Haynes, von Donnersmarck.