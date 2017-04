A Tessaro premio Malerba-albo illustrato

BOLOGNA, 5 APR - L'autore e illustratore veronese Gek Tessaro con Dimodoché (Lapis Edizioni), è il vincitore della prima edizione del Premio Malerba per l'albo illustrato. L'annuncio è stato dato alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna. Tessaro, già Premio Andersen, è conosciuto, oltre che per i suoi libri, anche per i suoi spettacoli di teatro disegnato. Il Premio Malerba per l'Albo illustrato, primo ed unico premio in Italia nel suo genere, si rivolge a opere edite in lingua italiana. L'intento è quello di valorizzare l'elevata qualità della produzione italiana nel campo dell'Albo Illustrato, ma anche sollecitare l'amore per la lettura fin dalle scuole primarie. Rosellina Archinto, madrina storica degli Albi Illustrati per averli fatti conoscere in Italia - presente all'incontro a cui hanno partecipato la moglie di Luigi Malerba, Anna, e la figlia Giovanna - ha augurato a questo premio "un grande successo e agli illustratori italiani di lavorare, lavorare".