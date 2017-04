Sei nuove sculture in Parco Pinocchio

PESCIA (PISTOIA), 5 APR - Sarà inaugurata il 9 aprile al Parco di Pinocchio a Collodi (Pescia), l'esposizione permanente di sei grandi statue in pietra serena realizzate la scorsa estate durante il primo simposio internazionale "Scultori in cava". Artisti dall'Italia, Stati Uniti e Giappone hanno lavorato sul tema "Girando intorno a Pinocchio". Le sei sculture sono opera di Simone Azzurrini, Kelly Borsheim, Mariano Guerrieri, Kumiko Suzuki, Massimo Villani e Silvio Viola. Chi visiterà il Parco si potrà sedere accanto al Pinocchio che dorme e sogna sotto i lecci, oppure immedesimarsi nel burattino di Collodi "accomodandosi" tra due carabinieri dai baffi arcigni. Le sei opere sono state realizzate in pietra serena, la cui estrazione è storicamente importante per la montagna pesciatina.