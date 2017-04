Mostre: 'Cose d'altri mondi' a Torino

TORINO, 5 APR - Racconta l'amore per il viaggio, per per lo sconosciuto come metodo di vita e di crescita la mostra aperta fino all'11 settembre a Palazzo Madama a Torino 'Cose d'altri mondi. Raccolte di viaggiatori tra Otto e Novecento'. Un viaggio attraverso quattro continenti, illustrato da opere d'arte provenienti dalle ricche collezioni etnografiche del museo e da prestiti di altri musei del Piemonte, in tutto oltre 130 oggetti, tra armi, strumenti musicali, oggetti sacri, ornamenti, in gran parte mai esposti prima, entrati nelle collezioni di Palazzo Madama grazie alle donazioni di diplomatici, imprenditori, artisti, commercianti, aristocratici. Vi sono inoltre reperti archeologici dell'America pre-colombiana, testi buddhisti, maschere del Mali e della Nigeria. "La mostra - spiegano le curatrici Maria Paola Ruffino e Paola Savio - riconduce a un'epoca in cui con sguardo positivista si studiavano i mondi lontani dall'Occidente".