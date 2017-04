E' morto attore-regista Memè Perlini

ROMA, 5 APR - E' morto nella notte a Roma, l'attore Memé Perlini, 69 anni, tra i protagonisti del teatro di avanguardia italiana negli anni '70 e '80. Ne dà notizia l'amico Ulisse Benedetti, già direttore del teatro Beat72, dove Perlini, ha recitato anche con Carmelo Bene. Sofferente da anni di una forte forma di depressione, Perlini si sarebbe suicidato lanciandosi dalla finestra del suo appartamento vicino a Piazza Vittorio. Amico ed allievo di Lindasy Kemp, ha lavorato come autore, attore e regista anche per il cinema. Nella casa di via Principe Amedeo, ricorda l'amico Ulisse Benedetti, Perlini viveva solo, assistito da una badante. "Soffriva di una depressione grave, ma era in cura", spiega, "aveva la scrivania ingombra di farmaci". Dal male però, nonostante l'incoraggiamento degli amici, non riusciva a tirarsi fuori e anche per questo negli ultimi tempi non aveva più lavorato. "Abbiamo tentato in tanti modi di farlo interessare a nuovi progetti, purtroppo senza successo".