Garrone, nuovo film da caso del 'Canaro'

ROMA, 5 APR - E' uno dei casi di cronaca nera più atroci e scioccanti: accadeva a Roma, alla Magliana, 29 anni fa quando Pietro De Negri, detto er canaro, per via del suo mestiere di toelettatore di cani, commise violenze indicibili sotto effetto di cocaina sul piccolo criminale Giancarlo Ricci. Ispirandosi a questa vicenda per indagare sui dilemmi umani, la 'cattiveria', il bene e il male, Matteo Garrone prepara il suo nuovo film dopo Il racconto dei Racconti, Reality e Gomorra. Pinocchio, il progetto annunciato (con nel cast tra gli altri Toni Servillo), per ora è fermo, questo Dogman, titolo internazionale, ha la precedenza. Un western urbano e contemporaneo viene definito, il cui cast è in via di definizione. E' una delle novità della produzione di Rai Cinema annunciate oggi dall'ad Paolo Del Brocco. Il nuovo film di Garrone sarà prodotto dalla sua stessa società, Archimede Film, con Rai Cinema.