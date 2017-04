Ettore Sottsass, vetro e sperimentazione

VENEZIA, 5 APR - Oltre 220 opere, tra oggetti e disegni, per celebrare la produzione vetraria di Ettore Sottsass (1917-2007), nel centenario della sua nascita, con la mostra "Ettore Sottsass: il vetro" a cura di Luca Massimo Barbero, nell'ambito de "Le stanze del vetro" alla Fondazione Cini, a Venezia (catalogo Skira). L'esposizione, dal 10 aprile al 30 luglio, presenta lavori dal 1947 al 2007, in gran parte provenienti dalla collezione di Ernest Mourmans e molti dei quali mai esposti al pubblico, secondo un allestimento disegnato da Annabelle Selldorf. Sottsass, in una intervista del 2007, parlava del vetro come di un "materiale pazzesco, molto misterioso trasparente, fragile". "I vetri di Sottsass sono organismi complessi, disegnati come se fossero dei personaggi" ha rilevato il curatore.