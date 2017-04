Anfiteatro Sicilia, estate di spettacoli

PALERMO, 5 APR - Una trentina di spettacoli in cartellone da giugno ad agosto nei teatri antichi della Sicilia arricchiranno l'offerta culturale e turistica dell'estate: torna per il secondo anno 'Anfiteatro Sicilia', il progetto promosso dagli assessorati regionali al Turismo e Beni Culturali, che ripropone le eccellenze dei teatri pubblici siciliani (Massimo Biondo di Palermo, Bellini e Stabile di Catania, Taormina Arte, Orchestra Sinfonica Siciliana, Vittorio Emanuele di Messina e Inda di Siracusa) nei teatri antichi di Taormina, Tindari, Morgantina, Segesta e Catania. Quest'anno sono state inserite due location per gli spettacoli: i siti di Tindari e Morgantina. Con un finanziamento ministeriale di circa 500 mila euro (da parte dell'Agenzia territoriale per la coesione e Sensi contemporanei) la Regione ha messo in campo un nuovo modello di offerta culturale e turistica, che punta a incentivare e attrarre nuovi visitatori nell'Isola.