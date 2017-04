Franceschini,a Napoli innamorato di Totò

NAPOLI, 5 APR - ''Sono cresciuto a pane e Totò, sono qui anche come innamorato" ha detto Dario Franceschini, ministro per i Beni culturali, a Napoli per la laurea ad honorem alla memoria in Discipline dello spettacolo a Totò, il principe della risata, conferitagli dalla Federico II, a 50 anni dalla sua scomparsa. "Da bambino era una passione di mio padre e l'ho tramandata alle mie figlie - ha affermato - perché importante è che il ricordo passi attraverso le generazioni". "Ricordo come uno dei primi momenti dolorosi della mia vita da bambino quando arrivò la notizia della sua scomparsa e mi sembrava che non sarebbe più stato possibile vedere i suoi film, invece ho continuato a farlo per tutta la vita". "Oggi sono qui come innamorato del principe de Curtis, ma anche e soprattutto come ministro della Cultura - ha sottolineato - Questa iniziativa della Federico II e di Renzo Arbore è stata molto intelligente, una bella idea e mi pare giusto che ci sia anche il Governo presente".