A Uj Spring Sammy Miller e Congregation

TERNI, 5 APR - Tornano in Italia Sammy Miller, and the Congregation, uno dei gruppi fissi di Umbria Jazz Spring (Terni, 14 - 17 aprile). La band si riconosce in una dichiarazione di intenti molto chiara: "Suoniamo un jazz gioioso. Musica che fa sentire bene. È uno stile che intrattiene, arricchisce e soprattutto ti tira su". L'obiettivo di Miller è coinvolgere il pubblico del jazz in una dimensione solare, serena e rasserenante suonando nello stesso tempo ottima musica. La sostanza, al di là del gioco e del divertimento, è considerevole, perché Miller, percussionista, produttore e compositore, ha un Master preso alla Juilliard ed una Grammy nomination, ed i membri della band hanno collaborato individualmente con artisti come Wynton Marsalis o Joshua Redman. Quello che però contraddistingue il gruppo è il manifesto programmatico all'insegna della gioia di fare musica insieme. Delle ultime edizioni estive ed invernali di Umbria Jazz questa band è stata una delle rivelazioni. (ANSA).