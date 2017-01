Janet Jackson mamma a 50 anni

(ANSA-AP) - NEW YORK, 4 GEN - A 50 anni Janet Jackson è diventata per la prima volta mamma il 3 gennaio. La popstar sorella di Michael Jackson e il marito Wissam Al Mana hanno chiamato il figlio Eissa. "Janet ha partorito senza alcuna complicazione e ora riposa serenamente. Non sono disponibili altri dettagli al momento", recita un comunicato dello staff della cantante. La Jackson e Al Mana si sono sposati nel 2012.