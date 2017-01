Santamaria e Giallini insieme sul set

ROMA, 3 GEN - Claudio Santamaria e Marco Giallini insieme sul set, coprotagonisti per Rimetti a noi i nostri debiti, il nuovo film di Antonio Morabito, le cui riprese sono in corso a Roma fino a fine gennaio. Prodotto da Amedeo Pagani per La Luna srl, con Marco Belardi per Lotus Production e con Rai Cinema, è la storia di Guido (Santamaria), che vive tirando avanti come può: un lavoro saltuario da magazziniere, qualche bicchiere al bar con la barista Rina (Flonja Kodheli), un vecchio professore (Jerzy Stuhr) vicino di casa con cui parlare. E molti debiti sulle spalle. Quando perde il lavoro e subisce un'aggressione commissionata dai suoi creditori, capisce che l'unico modo per risollevarsi è paradossalmente lavorare per loro, gratis, finché il debito sarà estinto. Franco (Marco Giallini) è un esperto e affermato recuperatore di crediti. Un demonio sul lavoro, un angelo tra le mura della sua bella casa, con la sua famiglia. È lui che dovrà occuparsi della formazione di Guido.