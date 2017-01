Gerini-Zampaglione, separati da tempo

ROMA, 3 GEN - Claudia Gerini e Federico Zampaglione sono separati da oltre un anno. Lo conferma in una nota la stessa coppia dopo le immagini pubblicate in copertina e in un servizio del settimanale 'Chi', che propone tra l'altro le foto dell'attrice insieme ad Andrea Preti, l'attore e modello, più giovane di lei di 17 anni, protagonista dell'ultima edizione dell'"Isola dei famosi". Il settimanale diretto da Alfonso Signorini rivela che i due si frequentano da due mesi, subito dopo la fine del legame, durato undici anni, dell'attrice romana con il cantante e regista Federico Zampaglione. "Questo titolo dedicato dal settimanale "Chi" alla storia tra Gerini e Zampaglione - fa sapere la coppia - sarebbe stato uno scoop circa un anno fa, quando hanno deciso in accordo di separarsi. I due infatti non vivono più insieme da tempo, ma la loro storia si è trasformata in una relazione di grande amicizia, affetto e stima che gli consente di proseguire a crescere insieme la loro bambina e a collaborare nel lavoro e nella vita".