Terremoto: Enrico Brignano replica spettacolo per Amatrice

RIETI, 03 GEN - Enrico Brignano, sabato 7 gennaio, alle 16 all'Auditorium della Conciliazione di Roma, farà una replica straordinaria del suo spettacolo "Enricomincio da me. Per Amatrice", il cui incasso sarà interamente devoluto per la ricostruzione del comune reatino colpito dal sisma del 24 agosto scorso. Ad annunciarlo è una nota del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. "Questa - afferma il sindaco - è un'altra grande occasione per il nostro popolo, e in questo caso soprattutto per chi si trova a Roma, di dimostrare quanto sia grande il senso di vicinanza e solidarietà per la comunità, e non posso che ringraziare con il cuore, a nome di tutti, Enrico Brignano e il suo staff".