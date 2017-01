Fine lavori restauro Istituto Innocenti

FIRENZE, 3 GEN - Mercoledì 4 gennaio la facciata dell'Istituto degli Innocenti sarà di nuovo interamente visibile al pubblico. Come annunciato a inizio dicembre, si legge in una nota, sono di nuovo collocati in facciata 8 dei 10 Putti di Andrea della Robbia, dopo essere stati restaurati dall'Opificio delle Pietre Dure ed esposti per sei mesi all'interno del Museo degli Innocenti. Grazie al contributo di Unicoop Firenze verrà realizzato l'allestimento dei Putti n. 6 e 7, che a causa delle loro precarie condizioni di conservazione rimarranno esposti all'interno del museo, e saranno prodotte nei prossimi mesi le due copie che sostituiranno all'esterno gli originali. Dopo 5 mesi di lavori sono stati smontati i ponteggi concludendosi così gli interventi di restauro del complesso monumentale, progettati e diretti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio di Firenze e legati alla realizzazione del nuovo Museo degli Innocenti.