A Trieste prima di 'Luci della Ribalta'

TRIESTE, 3 GEN - Arriva il 6 gennaio al Teatro Bobbio di Trieste la prima trasposizione teatrale in assoluto di "Luci della ribalta", il film-testamento spirituale di Charlie Chaplin. Si tratta di una co-produzione della Contrada di Trieste insieme a Gitiesse Artisti Riuniti. Dopo trattative di alcuni anni, Antonio Salines ha ottenuto dalla famiglia Chaplin i diritti teatrali della storia resa immortale dal cinema. In scena lo stesso Salines con Marianella Bargilli, per la regia di Giuseppe Emiliani, l'adattamento teatrale di Eleonora Zacchi e scene in 3D di Federico Cautero. Le musiche originali sono di Roberto Fia. Arriva sul palcoscenico la storia del grande clown in declino Calvero e del suo incontro con una bella ballerina Teresa, con le musiche del film tra le colonne sonore più famose di sempre e la scena finale del "concertino comico", di grande divertimento e commozione. Le repliche dello spettacolo proseguiranno al Bobbio fino a mercoledì 11 gennaio. (ANSA).