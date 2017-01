Tornano in sala Il Monello e Sherlock Jr

BOLOGNA, 3 GEN - Due classici della cinematografia, 'Il monello' di Charlie Chaplin e 'Sherlock Jr.' di Buster Keaton, arrivano dal 9 gennaio nelle sale italiane. A riportare al cinema le due pellicole - restaurate dal laboratorio 'L'Immagine Ritrovata - è la Cineteca di Bologna nell'ambito del progetto 'Il Cinema Ritrovato'. I due capolavori del cinema muto torneranno in sala con una colonna sonora - eseguita dall'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna - che presenta per la prima volta il recupero della partitura originale di Charlie Chaplin per 'Il monello', grazie al lavoro di Timothy Brock, direttore e compositore che da anni dedica il suo impegno al cinema di Chaplin e alle sue musiche. Dello stesso Brock, e inedite, le musiche per Sherlock Jr. di Keaton. In questi anni la Cineteca di Bologna, insieme all'Association Chaplin, ha digitalizzato e catalogato l'archivio di Chaplin e restaurato la sua filmografia. Un lavoro che si sposta su Keaton grazie alla collaborazione con l'americana Cohen Film Collection.