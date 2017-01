Al via Grande Museo Fellini a Rimini

RIMINI, 2 GEN - Al via i primi stralci del Grande Museo Fellini che la sua Rimini intende dedicargli articolando parte della città in tre assi: il nuovo Fulgor 'Casa del cinema' dove sperimentare in realtà aumentata i sogni del maestro, Castel Sismondo per i suoi set e il vasto spazio urbano di CircAmarcord, per i quali sono stati approvati dalla Giunta comunale due progetti di fattibilità, dopo il bando per gli arredi del Fulgor disegnati dallo scenografo Dante Ferretti e l'inserimento del 'Grande Museo' nei cantieri finanziati a novembre dal Mibact. "Rimini - commenta il sindaco Andrea Gnassi - ha già numerosi segni di Fellini, della sua presenza e della sua arte, che mai però sono riusciti a diventare sistema". Da qui il 'Grande Museo': un primo stralcio già nel 2017, con 4,5 milioni per percorsi e piazzette, mentre un secondo da 2,7 mln prevede nel 2018 il "CircAmarcord-Piazza Malatesta", anche in un'area, per anni a parcheggio, dove Fellini bambino scoprì il circo, come raccontò con "I clowns" (1970).