Agende 2017, memoria storica nostra vita

ROMA, 2 GEN - Ci sono anche la Libridinosa, che ogni giorno ricorda il compleanno e le parole di un grande scrittore, o il Family Life Book, l'organizer perfetto per gestire gli impegni, le spese e le vacanze di tutta la famiglia, tra le agende che affollano, come ogni anno, gli scaffali delle librerie. Scatta la corsa ad accaparrarsi l'agenda più bella, più flessibile, quella più fantasiosa o divertente: qualunque sia la scelta, giornaliera, settimanale o mensile, l'importante è che rispecchi la nostra personalità. Tornano le proposte di Moleskine, con oltre 60 modelli in vari formati, così come quelle di Smemoranda e Comics, per vivere con ironia. Raffinate ed eleganti le agende Piquadro e Mont Blanc, coloratissime quelle di Legami e Alpha Edition. Per essere in armonia con la natura c'è l'Agenda della Luna, mentre un ottimo proposito è quello suggerito dall'agenda Pensa Positivo. Dedicata ai vegani la VegaAgenda, agli amanti dell'arte quella I luoghi della bellezza.