Rappoport, io tra Pushkin e Salvatores

CAPRI (NAPOLI), 1 GEN - "All'epoca delle riprese del primo film nessuno immaginava che del Ragazzo invisibile ci sarebbe stato un seguito. Invece è stato fantastico lavorare di nuovo con Salvatores, un regista che sa cosa vuole, ma lascia moltissima liberta". Ksenia Rappoport, attrice russa lanciata da Tornatore ne La sconosciuta, a Capri, Hollywood ha accompagnato in anteprima Queen of spades di Pavel Lungin e ha parlato del sequel che uscirà in autunno: "Il lavoro di effetti speciali è lungo e credo sia appena cominciato. Io sarò ancora nei panni di Yelena". 'Il ragazzo invisibile - Fratelli' riprenderà la storia dove s'era interrotta, con Ludovico Girardello e Valeria Golino. David di Donatello nel 2007 per il ruolo con Tornatore, Coppa Volpi a Venezia 2009 per 'La doppia ora' di Capotondi, nella Regina di Spade l'attrice è "la dama di picche, ovvero la cantante lirica Sophia Maier, che torna nella città natale per interpretare il ruolo della contessa nella rilettura che Ciajkovskij fa del testo di Pushkin".