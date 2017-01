Capodanno, folla Villa Pisani-Accademia

VENEZIA, 1 GEN - Grande successo di pubblico nei musei statali del Veneto per l'apertura gratuita del primo gennaio. A Villa Pisani di Stra (Venezia) oltre 1200 ingressi e biglietti presto esauriti (per motivi di sicurezza) per l'accesso alle stanze della villa. La gente si è così riversata nel bellissimo parco settecentesco, comprendente il famoso giardino-labirinto. Pienone anche alle Gallerie dell'Accademia a Venezia, dove fin dal mattino si è formata una lunga coda di visitatori, in attesa di visitare uno dei musei più prestigiosi della pittura in Italia.