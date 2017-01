Locale storico di Joyce verso la vendita

TRIESTE, 1 GEN - La storica Pasticceria Pirona, frequentata da Svevo e Saba e dove Joyce andava quasi ogni mattina a fare colazione e a scrivere, potrebbe essere venduta. Riservate trattative sono in corso tra la famiglia De Marchi - proprietaria del locale dagli anni '80, quando ne rilevò la conduzione dall'ultimo dei Pirona, Oscar - e un imprenditore veneziano, interessato all'acquisto. L'anziana ed energica signora Giuseppina De Marchi afferma che è ancora presto per parlare di vendita e che sono in corso contatti. Le trattative per il passaggio, però, secondo quanto si è appreso, sarebbero in stato avanzato. Il negoziato non verterebbe su questioni finanziarie quanto sul destino del locale. A quanto risulta, l'imprenditore che subentrerebbe intenderebbe rinnovarlo trasformandolo radicalmente, un punto questo non secondario, vista l'importanza simbolica nazionale di Pirona e la cura con il quale da sempre viene gestito. Fondata nel 1900 da Alberto Pirona, la pasticceria in stile liberty è "locale storico d'Italia".