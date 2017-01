Oltre 100.000 a Bari con Fedez e J-Ax

BARI, 1 GEN - E' stimato in oltre 100.000 il numero delle persone che la scorsa notte hanno festeggiato in piazza a Bari l'arrivo del nuovo anno ballando e cantando con la musica dei rapper J-Ax, Fedez, Rovazzi e i Bari Jingle Brothers. Sul palco onnipresente la celebre fashion blogger e fidanzata di Fedez, Chiara Ferragni che ha ripreso lo spettacolo. Particolarmente suggestivo l'allestimento del palco del concertone organizzato da Radionorba e dal Comune di Bari che aveva come sfondo il colonnato del teatro Piccinni. La serata si è snodata senza eccessi o imprevisti grazie anche alle imponenti misure di sicurezza adottate con la presenza diffusa di forze dell'ordine anche in borghese e della polizia municipale. Tutta l'area del concerto era stata chiusa al traffico veicolare e protetta con blocchi di cemento posti sui varchi di accesso per scongiurare il passaggio di automezzi pesanti. Questa mattina i blocchi sono già stati rimossi.