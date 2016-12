A UJ Winter i brani di Evans per Davis

PERUGIA, 31 DIC - Eseguire le partiture orchestrali che Gil Evans scrisse per Miles Davis, uno dei capitoli fondamentali della storia del jazz, non sulla base di trascrizioni ma utilizzando le carte originali dell'arrangiatore canadese: una scommessa difficile che Umbria Jazz ha voluto giocare per farne il motivo principale dell'edizione invernale in corso a Orvieto. Il prossimo anno sarà il 30/o anniversario del concerto di Evans con Sting allo stadio Curi di Perugia. Con Paolo Fresu, "nel ruolo di Miles", Ryan Truesdell ha diretto una orchestra di giovani musicisti italiani nella esecuzione integrale di Miles Ahead e Porgy and Bess, due dei quattro dischi che Evans e Davis realizzarono tra gli anni '50 e '60. Umbria Jazz Winter intanto si immerge nella sua dimensione più festaiola con cenoni e concerti fino alle ore piccole nel centro di Orvieto per accogliere il 2017.