Via pubblicità abusiva da Loggia Lanzi

FIRENZE, 31 DIC - Due pannelli pubblicitari sono stati sistemati, e rimossi del giro di poche ore, sulle colonne della Loggia de' Lanzi in Piazza Signoria a Firenze, a pochi passi da Palazzo Vecchio e dagli Uffizi. E' accaduto tra il tardo pomeriggio e la serata del 30 dicembre: i due striscioni verticali con il logo di Chianti Banca erano affissi alle colonne della Loggia, dove il 31 è in programma uno spettacolo per la notte di San Silvestro. Sul posto, dopo che le foto hanno cominciato a circolare sui social, è intervenuto lo stesso direttore degli Uffizi Eike Schmidt che ha avvisato carabinieri e vigili del fuoco per la rimozione. "Quando accaduto è inammissibile", ha commentato Schmidt, evidenziando che l'accaduto viola il Codice dei beni culturali e che nessuno ha chiesto l'autorizzazione che non sarebbe comunque stata data.