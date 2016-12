Capitali cultura 2017, Aarhus e Pafos

BRUXELLES, 30 DIC - La città danese di Aarhus e quella cipriota di Pafos, all'estremo Nord e all'estremo Sud dell'Europa, si avviano a essere le capitali europee della cultura 2017. E' la prima volta che Cipro vede scelto un suo centro per la più popolare delle manifestazioni culturali targate Ue, che tra soli due anni vedrà l'italiana Matera fregiarsi del titolo. Dal 1 gennaio passerà di mano il testimone dalla polacca Wroclaw e dalla spagnola San Sebastian, per l'inaugurazione ufficiale il 21 gennaio ad Aarhus e il 28 a Pafos. In programma eventi e spettacoli d'eccezione. Nella cittadina danese il tema dell'anno sarà il "ripensare", ovvero come arte, cultura e settore creativo possono aiutare a 'riplasmare' i modelli sociali, urbani, culturali ed economici, trovando soluzioni nuove a sfide comuni. A Pafos, invece, terra d'incontro tra Occidente e Medio Oriente, il filo conduttore sarà il "collegare i continenti, avvicinare le culture".