Contrabbasso protagonista a Uj Winter

ORVIETO (TERNI), 30 DIC - Se si dovesse scegliere uno strumento come protagonista di Umbria Jazz Winter in corso a Orvieto, sarebbe il contrabbasso. Al teatro Mancinelli sono andati in scena in due diversi set il trio di Chris McBride ed il quartetto di John Patitucci, poi i due contrabbassisti si sono esibiti in un inedito duo. McBride e Patitucci sono tra i maggiori interpreti dello strumento, autentici virtuosi con centinaia di dischi alle spalle (di ogni genere, dal jazz alla musica classica) ed una intensa carriera di leader in corso. Le loro band, ospiti fisse di questa edizione, sono diversissime: un classico trio pianistico, acustico, quello di McBride; un quartetto tutto elettrico con due chitarristi quello di Patitucci. In entrambi i casi, però, la formula ruota attorno ai due leader per sottolinearne la maestria tecnica, ma senza esagerare, e lascia molto spazio anche agli altri. I due sono legati da reciproca stima ed il loro incontro era quindi molto atteso.