Scala: dopo quasi 10 anni torna Alessandra Ferri, sold out

MILANO, 30 DIC - La Scala chiude domani il 2016 con un grande ritorno: quello dell'étoile Alessandra Ferri, che, dopo l'abbandono delle scene nel 2007, non ha più calcato il palco del Piermarini. Il 31 dicembre infatti sarà la protagonista di Romeo e Giulietta in coppia con l'argentino Herman Cornejo, principal dell'American Ballet Theatre, in uno spettacolo - inizio alle 18 - per cui sono già praticamente sold out da giorni tutti i biglietti. Ferri aveva salutato il pubblico scaligero con la Dame aux Camelias in coppia con Roberto Bolle il 31 marzo 2007, dopo una carriera milanese come prima ballerina durata docici anni. Poi il ritiro dalle scene, e il rientro nel 2013.(ANSA).