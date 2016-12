Resurrezione Piero in origine su altare

FIRENZE, 30 DIC - La celebre Resurrezione di Piero della Francesca, che si trova a Sansepolcro (Arezzo), avrebbe avuto fin dall'inizio della sua storia una funzione liturgica e non solo di tipo 'civico' nel Palazzo della Residenza dove è conservata. A sostenerlo è la storica dell'arte Francesca Chieli, studiosa dell'opera di Piero, dopo approfondite ricerche d'archivio i cui esiti sono ora pubblicati da "Notizie di Storia", la rivista della Società Storica Aretina. In particolare l'affresco sarebbe stato corredato da un altare già intorno al 1520 ed un documento testimonia che in data 6 settembre 1513 l'immagine è provvista di lampada ad olio: "Item Sia tenuto dare lolio a la lampana del sepolcro in la residentia". Fino agli ultimi decenni del XVI secolo è questo l'unico altare menzionato nelle carte d'archivio. La consuetudine di celebrarvi la Messa è attestata dalla nomina di un cappellano, preposto a questo scopo, che il 21 giugno dello stesso anno era individuato in Paulo Bernardini di Cinzio