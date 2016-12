Capri, premi a Keaton, Garfield e Stone

CAPRI (NAPOLI), 30 DIC - Michael Keaton per 'The Founder' di John Lee Hancock, Andrew Garfield per 'Hacksaw Ridge' di Mel Gibson (ex aequo) e Emma Stone per 'La La Land' di Damien Chazelle, sono i 'migliori attori protagonisti' alla 21/a edizione di Capri, Hollywood. Lo comunicano il chairman 2016 Barry Morrow e Marina Cicogna per il board dell'Istituto Capri nel mondo anticipando i riconoscimenti alle opere in corsa per i principali awards 2017 presentate in anteprima italiana sull'isola azzurra, fino al 2 gennaio. Keaton in 'The Founder' interpreta la storia vera del guru dell'imprenditoria Usa che con ambizione e spregiudicatezza trasformò l'attività dei fratelli Richard e Maurice McDonald in un impero miliardario, estromettendo poi i veri fondatori dalla società. Dopo gli applausi raccolti a Capri il film sarà in sala in Italia il 12 gennaio distribuito da Videa. Garfield, già 'Capri- Hollywood 2010' - Breakout Actor, interpreta un soldato pacifista eroe americano della seconda guerra mondiale.