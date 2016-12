'Babbo Natale non esiste', è bufera

ROMA, 30 DIC - "Comunque Babbo Natale non esiste": una frase che ha scatenato la bufera quella pronunciata, a sorpresa, dal direttore d'orchestra Giacomo Loprieno alla fine della prima dello spettacolo per bambini 'Disney in concert: Frozen', il 29/12 all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Un'esclamazione che ha raccolto subito critiche sulla pagina ufficiale Facebook dello show, spingendo l'organizzazione, Dimensione Eventi, a destituire dalla carica il maestro, che sarà sostituito già dalla replica del 30 dicembre. In una nota, l'organizzazione "si dissocia completamente" dall'accaduto: "Come tutti i presenti siamo rimasti sconcertati da una dichiarazione assolutamente personale del direttore, tra l'altro a spettacolo ormai terminato. Il nostro lavoro è di creare emozioni positive e far sognare i più piccoli. Quanto è stato detto dal direttore d'orchestra è totalmente fuori luogo ed è il gesto arbitrario di una singola persona".