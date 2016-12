Reggia Venaria supera milione visitatori

TORINO, 30 DIC - Il 2016 sarà ricordato alla Reggia di Venaria come l'anno dei record. La residenza sabauda alle porte di Torino, capolavoro di architettura barocca dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, ha tagliato il traguardo del milione di visitatori. Un risultato "straordinario", come lo definiscono Paola Zini e Mario Turetta, presidente e direttore del Consorzio La Venaria Reale, che il complesso monumentale tra i più visitati in Italia e non solo non aveva mai raggiunto prima nell'arco di un anno. Il milionesimo biglietto è stato consegnato a Barbara Bacchi, di Mantova, accolta alla biglietteria da Zini e Turetta. La signora e il suo accompagnatore, Cristiano Salardi, anche lui di Mantova, sono stati omaggiati del biglietto speciale 'Benessere a corte', che prevede un ingresso omaggio a La Venaria Reale e a Qc Termetorino, e dei cataloghi delle mostre in corso.