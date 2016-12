Da Buccirosso a Battista, il 31 a teatro

ROMA, 30 DIC - Il brindisi con Carlo Buccirosso dopo ''Il divorzio dei compromessi sposi'' e la mezzanotte con il ritorno di ''Notre Dame de Paris''. Il prima e dopo spettacolo di Maurizio Battista in ''Che sarà? Bo'' e tutta l'energia dei ragazzi di ''Footloose - Il musical, con tanto di giochi a premi e villaggio country. E ancora, ''Lo spirito allegro'' con Leo Gullotta e il ritorno di Sandra Milo, proprio per Capodanno, ''Da La Scala a Broadway (...passando per Cinecittà)''. E poi ancora ''Il Marchese del Grillo''-Enrico Montesano, un classico come ''L'avaro'' di Moliere con Alessandro Benvenuti o una mezzanotte tutta di risate tra Enrico Brignano, Rodolofo Laganà, Virginia Raffaele, Biagio Izzo. Fino al tradizionale spettacolo notturno per il 31 di Sal Da Vinci ''Italiano di Napoli''. Da Nord a Sud il Capodanno si festeggia anche in teatro, con repliche speciali, buffet nel foyer e tante bollicine.