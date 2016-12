Rai4: Rolling Stones - Havana moon, anno parte grande musica

ROMA, 29 DIC - L'anno nuovo inizia all'insegna della musica su Rai4 con due prime visioni assolute della band che ha scritto le più belle pagine della storia del rock: Havana Moon, lo storico concerto dei Rolling Stones in onda alle 21.05 e, a seguire, il documentario Olé Olé Olé!: A Trip Across Latin America, documento dell'incredibile tour della inossidabile band in America Latina. The Rolling Stones:Havana Moon è il lungometraggio sul concerto cult del 25 marzo 2016 della band, per la prima volta a Cuba nella Ciudad Deportiva, con oltre 300mila spettatori. Le inconfondibili note di Jumpin' Jack Flash, introducono i Rolling Stones, capitanati da un Mick Jagger in splendida forma, per oltre due ore di grande musica e grande energia con 18 dei loro brani più famosi. A seguire, The Rolling Stones: Olè Olè Olè!: A trip Across Latin America, il documentario sul tour del 2016 in America Latina, con tappe in dieci città, che si conclude proprio con il concerto a Cuba. Un film che documenta la cultura locale, l'energia del gruppo inglese e la forza dirompente del rock. (ANSA).