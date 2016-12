A Londra la cucina parla italiano

A Londra, città dai mille volti in cui si incontrano e convivono diverse culture e religioni, per 4 Ristoranti la cucina parla solo italiano. In questo caleidoscopio di aromi e spezie, si inseriscono anche i sapori della gastronomia italiana. Sulle loro tracce si è messo Alessandro Borghese, approdato nella City of London nella quinta puntata di 4 Ristoranti per eleggere il miglior ristorante di cucina italiana del terzo millennio. Nel quartiere storico di Southwark, Roberto Costa gestisce il ristorante-teatro "il Macellaio", un vero e proprio tempio della cucina ligure e piemontese premiato da Sky nella persona dello Chef Alessandro Borghese per la Trasmissione "4 Ristoranti" come Miglior Ristorante Italiano a Londra del nuovo Millennio.