On di Elisa è disco di platino

ROMA, 29 DIC - "ON", l'ultimo disco di ELISA, conquista la certificazione PLATINO (dati GfK Retail and Technology). L'album contiene, tra gli altri, i singoli "No Hero" già certificato doppio PLATINO e "Bruciare per te", brano attualmente in rotazione radiofonica. "ON" è un album dal sound pop, potente e moderno, che si mischia al soul, all'elettronica fino ad attingere a sonorità anni '80. Tredici brani che esplorano diversi generi e che esprimono tensione emotiva, ritmo ed energia. Nell'album anche un duetto con Jack Savoretti e due brani in italiano, di cui uno cantato con Emma e Giuliano Sangiorgi.