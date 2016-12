Quando l'American Dream è un hamburger

(ANSA) ROMA, 29 DIC - America anni Cinquanta. Ray Kroc (Micaela Keaton) porta tutti i giorni un peso non da poco, un frullatore di prima generazione da vendere in giro per l'America, e ascolta, ogni sera, nastri motivazionali nel segno de 'la perseveranza', ma le cose non gli vanno bene. Vende poco e nulla, ma la sua anima settata sul sogno americano non si scoraggia anche se ha ormai più di cinquanta anni. E questo finché l'American Dream gli appare sotto la forma accattivante di un succulento hamburger servito in tempi record dalla nascente e dall'allora sconosciuta catena dei McDonald's. E lui un occasione così non se la fa sfuggire. Sì perché The Founder di John Lee Hancock, in sala dal 12 gennaio con Videa, - e in anteprima a Capri, Hollywood - non è tanto la storia dei troppo bravi fratelli inventori del fast food in un chiosco dì hamburger a San Bernardino ma dell'uomo che sfruttò quella loro idea trasformando quel chiosco in un impero che oggi conta oltre 35.000 ristoranti in tutto il mondo.