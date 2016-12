Noa organizzerà Concerto per la Pace

CAPRI (NAPOLI) - L'artista israeliana Noa organizzerà un concerto per la pace dal titolo 'The voice of peace' nell'ottobre 2017 in Israele, nell'anno del cinquantenario dell'occupazione dei territori. E' stata la stessa cantante ed attivista per la pace nel Medio Oriente ad annuncialo al festival Capri, Hollywood nel corso di un convegno sulla musica e la sua funzione sociale al quale ha partecipato insieme al mecenate malese Francis Yeoh (che ha già sostenuto il concerto del Giubileo per Papa Francesco) e che ha subito assicurato un supporto all'iniziativa.''Siamo ancora in fase organizzativa e stiamo cercando una location probabilmente a Gerusalemme o Haifa, uno spazio grande. Il nome dl concerto è quello di una mitica radio che trasmetteva da una nave nel Mediterraneo - ha detto Noa - in questo momento molto difficile per il mondo gli artisti devono impegnarsi sempre di più, essere coraggiosi, anche a costo di pagare un prezzo. C'è un mio amico che si è rifiutato di cantare per l'insediamento di Trump".