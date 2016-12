Il Collegio studenti 'vivono' anni 60

ROMA, 29 DIC - Diciotto teenager, dovranno imparare poesie a memoria, avere una bella calligrafia, alzarsi in piedi quando entra il professore, finire tutto quello che si ha nel piatto e soprattutto fare i compiti senza Wikipedia, senza lo smartphone o senza avere davanti tv, computer e musica accesi contemporaneamente. Che effetti avrà sulla loro attenzione? Da lunedì 2 gennaio, alle ore 21.20 su Rai2, arriva Il Collegio, l'inedito esperimento sociale- prodotto da Magnolia - che mescola i linguaggi tra observational documentary e reality show. In quattro puntate settimanali, gli studenti tra i 14 e i 17 anni, saranno protagonisti di un particolare viaggio nel tempo che li trasporterà nel 1960 nel Collegio Convitto di Celana a Caprino Bergamasco per un'esperienza educativa di formazione e di relazioni molto diversa e lontana dalla loro realtà quotidiana. Giancarlo Magalli sarà la voce narrante. Il loro obiettivo didattico sarà quello di ottenere la Licenza di Scuola Media del 1960