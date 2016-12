Gibson regista anno a Capri, Hollywood

CAPRI (NAPOLI), 29 DIC - Mel Gibson per 'Hacksaw Ridge', ha vinto il premio 'Regista dell'anno' alla 21esima edizione di Capri, Hollywood: il riconoscimento sarà ritirato domani sull'isola da produttore Bill Mechanic già insignito del titolo 'produttore dell'anno' per questo film, storia vera di un eroe americano della II guerra mondiale interpretato da Andrew Garfield (già Capri- Hollywood 2010 - Breakout Actor) che senza sparare un colpo salvò 75 uomini nella battaglia di Okinawa. 'Hacksaw Ridge' opera che ha già conquistato le principali nomination ai Golden Globes si annuncia tra i favoriti anche alla notte degli Oscar. ''Ho impiegato 15 anni per realizzarlo. Gibson, con il quale proprio sono ora in contatto telefonico, sarà molto contento per questo premio - ha annunciato Mechanic,una icona dell'industria cinematografica mondiale, sul palco del cinema Paradiso di Anacapri - lui era il regista perfetto per questo progetto e ne ero convinto: gli ho chiesto tre volte di accettare e alla fine mi ha detto si".