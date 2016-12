Maresco su tracce ramo decaduto Minnelli

PALERMO, 29 DIC - Vincente Minnelli, il regista di Un americano a Parigi, l'uomo che sposò Judy Garland e la cui fama non conosce confini, a Palermo ha un ramo "impresentabile" della famiglia. A scoprirlo Franco Maresco, insospettito da un episodio avvenuto vent'anni fa, quando Liza Minnelli, in città per uno spettacolo al teatro di Verdura e per un monumento a Joe di Maggio al campo da baseball, decise che voleva incontrare i parenti del padre, morto nell'86. Quando tutto sembrava pronto per la cerimonia, qualcuno del suo staff consigliò all'attrice e di lasciar perdere. "Il ramo rimasto a Palermo - spiega Maresco - vive a Borgo Vecchio: omertà, delinquenza, degrado''. Uno dei Minnelli, Vincenzo, nome ricorrente in famiglia, conosciuto al Borgo Vecchio come 'U Cinisi', fece parte del cast de 'I migliori nani della nostra vita', in onda su La7 nel 2006: era il personaggio sdentato che invitava Berlusconi a offrirgli da bere: 'Signò Belluscone, non è che per caso c'ha un po' di birra?', era il suo tormentone".