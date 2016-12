Giovane e laureato, è pubblico Costanzi

ROMA, 28 DIC - Sono giovani, ma soprattutto in tanti (42%) sono 'nuovi', ossia hanno scelto da meno di due anni di intrattenersi con la lirica capitolina: è questo il profilo degli spettatori che nel 2016 hanno frequentato il Teatro dell'Opera di Roma, secondo quanto riportato da un'indagine Doxa commissionata dalla Fondazione diretta da Carlo Fuortes. L'analisi qualitativa presenta un pubblico formato per lo più da laureati (72%), in cui la percentuale dei giovani dai 15 ai 40 anni (30%) è equiparabile a quella degli anziani (31%), avvicinandosi alla percentuale degli adulti dai 41 ai 60 anni (39%): segno tangibile del rinnovamento del Costanzi, che, grazie alle giuste scelte di un cartellone diversificato fra lirica, danza e i grandi eventi di Caracalla, ha cancellato l'immagine di un'istituzione e di un prodotto culturale vetusti. "Il 2016 è stato un anno da incorniciare: per il terzo anno chiuderemo in pareggio il bilancio e siamo riusciti a creare un nuovo pubblico", ha detto Fuortes.