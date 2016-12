Marching band apre Umbria jazz winter

ORVIETO (TERNI), 28 DIC - La sfilata della marching band per le strade del centro storico di Orvieto ha aperto a Orvieto Umbria Jazz Winter. Protagonisti i Funk off che riciclano in chiave moderna le antiche fanfare di New Orleans. Alcuni concerti sono già esauriti, mentre alberghi e ristoranti registrano il consueto pienone. L'Umbria affida quindi anche alla musica la sua volontà di ripartire. Come consueto il cartellone offre musica fino alle ore piccole, e la parte da leone la fanno generi in grado di accontentare anche un pubblico meno specialista, come swing, blues, soul, canzone d'autore, gipsy. A Orvieto ci saranno anche le star del jazz americano: Chris McBride, John Patitucci, Steve Wilson e Lewis Nash, Allan Harris, Sammy Miller and the Congregation, RyanTruesdell con il suo Gil Evans Project che avrà Paolo Fresu come special guest. La formula è quella consueta, con musica no stop in diverse location del centro orvietano.