Jefferies ebook più venduto su Kindle

ROMA, 28 DIC - Maggior interesse per i romanzi nel 2016, soprattutto per quelli d'amore e i thriller rispetto al 2015, con in cima alla classifica della top 10 degli ebook più venduti su Kindle Store 'Il profumo delle foglie di té' di Dinah Jefferies. Mentre la top dieci dei libri cartacei più venduti su Amazon è guidata da 'Harry Potter e la maledizione dell'erede. Parte uno e due Scriptbook'. Edizione speciale di J. K. Rowling e John Tiffany, seguito da 'Il Piccolo Principe' di Antoine de Saint-Exupéry e 'La dieta del dottor Mozzi. Gruppi sanguigni e combinazioni alimentari' di Pietro e Martino Mozzi. Lo rivela Amazon che fa conoscere anche le frasi più apprezzate dai lettori nel 2016. Al secondo posto nella classifica ebook 'La ragazza del treno' di Paula Hawkins ("Ho perso il controllo di tutto. Anche dei luoghi che si trovano dentro la mia testa") e, al terzo 'Una famiglia quasi perfetta' di Jane Shemilt ("Nella vita reale solo l'inizio è felice e nulla finisce bene. D'altra parte, nulla finisce davvero".